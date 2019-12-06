Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Власти Ленинградской области заложили в бюджет 2020 года 2,5 миллиарда рублей на создание единого областного Водоканала. Об этом глава региона Александр Дрозденко заявил на своей странице в одной из социальных сетей.

По его словам, единый «Леноблводоканал» появился как ответ региональных властей на шантаж частных владельцев сетей и объектов водоснабжения.

«Кончилось терпение наблюдать как год от года хозяйство ветшает без модернизации и капвложений, а в случае ЧП за все сполна расплачивался бюджет», — отметил губернатор Ленобласти.

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Как отметил Александр Дрозденко, в настоящий момент в систему Леноблводоканала входят водохозяйственные объекты 12 районов области. В бюджете 2020 года заложили 2,5 миллиарда рублей на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства. Из этих средств свыше 925 миллионов рублей выделено областному ГУПу на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в зоне ответственности предприятия. Еще почти 490 миллионов выделено «Леноблводоканалу» на строительство крупных объектов: водозабор и водопровод в поселках Иссад и Аврово, водопровод и канализация в Старой Ладоге, очистные в Красносельском.

«Кроме того продолжится строительство очистных в деревне Нурма Тосненского района, реконструкция канализационных сооружений в Тосно, а также начнется проектирование водоочистных сооружений в Выборге, Волхове и Луге», — подчеркнул Дрозденко.

Кроме того, на приобретение модульных очистных сооружений (станций водоподготовки) и установки на артезианские скважины выделено из бюджета 200 миллиона рублей. Также Леноблводоканалу на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства выделены 175 миллионов рублей, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования — 75 миллионов рублей. Помимо этого заложены субсидии муниципальным образованиям из бюджета региона на строительство и ремонт объектов водоснабжения — около 840 миллионов рублей. Еще 20 миллионов рублей муниципалитеты получат на обеспечение безаварийной работы объектов водоснабжения.

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Ранее региональные власти неоднократно обращали внимание на проблему с недобросовестными концессиями, которые вместо модернизации обслуживаемых сетей в районах области только обогащались. Поэтому постановлением правительства Ленобласти, было принято решен обьединить предприятия в одно — ГУП «Леноблводоканал».

По данным пресс-службы обладминистрации, в настоящий момент в него входят Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Лужский, Сланцевский, Тихвинский, Выборгский (кроме города Светогорска), Бокситогорское (кроме города Бокситогорска) районы. Также в единый водоканал включены города Шлиссельбург Кировского района, Коммунар Гатчинского района и в деревня Куйвози Всеволожского района. С декабря этого года ГУП «Леноблводоканал» начнет обслуживать жителей Приозерского района (за исключением Кузнечнинского городского поселения).

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