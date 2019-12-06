Москва, , 11:54 — REGNUM О серьёзных изменениях в экономике РФ можно говорить только тогда, когда темпы её роста достигнут хотя бы 3%, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год с 1,2% до 1,4%.

«Вообще говоря, изменение на 0,2% не свидетельствует о существенном изменении тенденций, сложившихся в экономике, — сказал Колганов. — Один процент прироста — 1,2%, 1,4% — лежит примерно в одном и том же русле очень медленного, недостаточного роста экономики. Колебания здесь возможны, возможны некоторые улучшения, но это всё в пределах слабо предсказуемых изменений под воздействием различных конъюнктурных факторов. Пока перелома тенденций не наблюдается».

При этом Колганов уточнил, что о существенных изменениях можно было бы говорить, если бы экономика РФ продемонстрировала хотя бы удвоение темпов роста по сравнению с теми, которые есть в настоящее время. Иными словами, вышла бы на темпы, близкие к среднемировым — около 3%.

Напомним, как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год с 1,2% до 1,4%. Прогноз роста российского ВВП на 2020 и 2021 годы также повышен с 1,9% до 2%.

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