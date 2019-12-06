Оренбург, , 11:51 — REGNUM Из бюджета Оренбургской области до конца 2019 года муниципальным образованиям направят дополнительно около 700 млн рублей. Решение об изменении в региональной казне одобрены на заседании правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Предполагается, что допсредства компенсируют выпадающие доходы муниципалитетов и позволят решить в конце года наиболее актуальные проблемы. Дополнительную финансовую помощь получат 38 муниципальных образований.

«Корректировка бюджета проведена за счет внутренних источников и внешних безвозмездных поступлений из федерального центра в размере 645 млн рублей. К федеральным средствам добавилась экономия, сложившаяся по результатам оценки исполнения бюджета», — отметили в пресс-службе областного правительства.