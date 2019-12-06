Ярославль, 6 декабря 2019, 11:48 — REGNUM В Ярославской области в 2021 году планируется открыть ландшафтный зоопарк площадью 100 гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании-инвесторе проекта ООО «ПОШ».
Зоопарк (или парк дикой природы) хотят построить рядом с деревней Икрино, около курорта «Азимут Переславль».
Инвестор планирует, что посещаемость парка составит 1 млн человек в год. Также «ПОШ» хочет открыть до 2024 годы рядом с парком дикой природы парк истории, агротуристический парк, арт-парк, башню-аттракцион, спортивный парк и выставку дачной жизни. Планы заявляются амбициозные.
По словам бизнесмена, финансироваться создание зоопарка будет «за счет инвестора». Пока что проект находится в начальной стадии. Для проектирования необходимо вносить изменения в генплан Переславля-Залесского, который сейчас только разрабатывается. По мнению инвестора, это будет сделано до конца 2020 года. Между тем местные власти говорят о том, что новый генплан будет готов лишь к лету 2021 года.
Ранее бизнесмен Петр Шура имел отношение к проекту «Курорт «Золотое кольцо» в Переславском районе. Он возглавлял компании, которые работали по этому проекту. Туристический комплекс строился на кредитные средства ВЭБа. Его предполагалось открыть еще в 2012 году, однако открытие состоялось лишь в 2018 году. Сейчас он находится под управлением сети отелей «Азимут».
В настоящее время в Ярославской области есть один ландшафтный зоопарк — в самом Ярославле. Он был построен к 1000-летию города на средства бюджета города и спонсоров.
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