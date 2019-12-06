Москва, , 11:34 — REGNUM Порядка 30 млн жителей России когда-либо знакомились со своей кредитной историей, сообщили в Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ).

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В основном граждане хотят проверить свою кредитную историю для оценки шансов на получение кредита (45,1%). Постоянно контролируют правильность информации в кредитной истории 29,6% респондентов.

10,9% граждан считают, что проверять кредитную историю можно «просто из любопытства». По мнению 24,1%, такая проверка не нужна.

Опрос проводился осенью 2019 года. Опрошены 2000 граждан старше 18 лет в в 22 субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность узнать свою кредитную историю появилась у российских граждан с 31 января 2019 года. Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу.

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