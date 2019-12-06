Занзибар, Танзания, , 11:39 — REGNUM Революционное правительство Занзибара обязалось увеличить инвестиции в сферу рыболовства в Индийском океане, а также построить перерабатывающий завод. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя министра торговли и промышленности Занзибара.

Отвечая на вопрос члена парламента Занзибара от округа Тумбе о том, какие меры правительство намерено предпринять для расширения возможностей рыбаков, Хассан Хамис Хафиз заявил, что к настоящему моменту уже были закуплены лодки для рыбной ловли, которые, по его словам, облегчат выход в открытое море.

«Революционное правительство Занзибара гарантирует, что рыбаки получат возможность выходить в открытое море для того, чтобы получить лучший улов», — заявил Хафиз, рассказывая о преимуществах лодок.

Он добавил, что в настоящее время правительство привлекает местных и иностранных инвесторов осуществить капиталовложения в строительство завода по переработке морских водорослей.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, парламентом и законодательством.