Москва, , 11:31 — REGNUM Строительная компания обратилась в арбитраж с иском к правительству Москвы, которое возглавляет мэр Сергей Собянин. Истец требует взыскать в свою пользу с ответчика более 1,6 млрд рублей, но дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 5 декабря 2019 года. Сумма исковых требований ООО «Траст-инвест» — 1,625 млрд рублей. Подробности спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в октябре 1997 года в Москве. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Директор с марта 2008 года — Андрей Стрекалов, единственный владелец — Нерсес Наджарян. У последнего также есть доли в четырёх компаниях России, в том числе в агентстве недвижимости Москвы и спортивном центре Краснодара.

Известно, что год назад, осенью 2018 года, департамент городского имущества Москвы требовал ввести в отношении компании первый этап процедуры банкротства — наблюдение, но дело было прекращено «в связи с погашением задолженности перед кредитором». Сумма претензий департамента превышала 100,229 млн рублей.

19 декабря 2019 года суд также рассмотрит претензии префектуры Западного административного округа Москвы к этой же компании «о взыскании убытков в размере 834 316 рублей 50 копеек».