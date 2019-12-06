Токио, , 11:36 — REGNUM Японская табачная компания Japan Tobaccoo (JT) продала 2% акций ведущей южнокорейской табачной компании Korea Tobacco & Ginseng Corporation (KT&G), сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сумма сделки составила 270 млрд вон (~$226,8 млн).

Известно, что компания JT приобрела акции KT&G в 1999 году, после чего доверила производство и выпуск своей продукции для рынка Южной Кореи, а также разработала серию совместных продуктов.

Как объяснили в японской компании, причина продажи акций кроется в вялых продажах и ухудшении отношений между компаниями.

«Продажа акций никак не связана с ухудшением торговых отношений между Японией и Южной Кореей», — отметили в Japan Tobaccoo.

Japan Tobaccoo — японская табачная компания, второй по величине производитель табачных изделий в мире. Компания поставляет свою продукцию в более 130 стран мира.