Цхинвал, , 11:35 — REGNUM Для повышения уровня зарплат работникам бюджетной сферы в Южной Осетии со стороны России будет выделено 100 млн рублей. Об этом рассказала 5 декабря глава минфина республики Аза Хабалова на заседании парламента, передает агентство «РЕС».

"Заработная плата будет повышаться до уровня Северокавказского Федерального округа, который был в 2016 году, на эти цели выделяется около 100 миллионов рублей», — сказала Хабалова на сессии.

Она также рассказала, что софинансирование предусмотрено договором между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, который был подписан в марте 2015 года.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря депутаты парламента Южной Осетии утвердили бюджет страны на 2020 год. Государственные доходы запланированы в размере 7,58 млрд рублей, из которых 6,22 млрд должны поступить в виде помощи от России.