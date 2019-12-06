Орск, Оренбургская область, , 11:24 — REGNUM В Орске Оренбургской области управление ЖКХ администрации выступило заказчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров на трамвае. Аукцион объявлен, но начальная (максимальная) цена лота занижена в два раза.

Согласно документации, опубликованной на портале zakupki.gov.ru, по расчетам начальная цена дота составляет 42 723 521,55 рублей. Сумма рассчитана на оказание услуг в течение трех месяцев (январь-март 2020 года).

«Принимая во внимание доведенный лимит бюджетных обязательств в размере 24 200 000 рублей, начальная максимальная цена контракта составляет 24 200 000 рублей», — говорится в обосновании цены. Аукцион назначен на 16 декабря.

Стоит отметить, что осенью 2019 года имущество МУП «Орскгортранс» (часть автобусов) попало под арест за долги перед энергетиками, объем задолженности составил на тот момент 30 млн рублей.

Напомним, трамваи в Орске появились в декабре 1948 года. Этот вид транспорта популярен у населения.

Ранее в муниципалитете работало две трамвайные сети, два трамвайных парка. В 2008 году их соединены. По состоянию на 2018 год числилось более 150 трамваев.

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