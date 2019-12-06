Пекин, , 11:25 — REGNUM В дилерских салонах Китая появился новый кроссовер Hengtian L4600, внешне похожий на Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщает издание «Autohome».

Несмотря на сходство китайского и японского авто, Hengtian L4600 в несколько раз дешевле Toyota Land Cruiser 200.

Отличить китайскую модель можно по немного изменённой передней части кузова с иной решёткой радиатора, другим бампером и модернизированной оптикой.

У Hengtian L4600 уже есть все необходимые сертификаты и свидетельства. Автомобиль продаётся с салоном на пять и семь посадочных мест.

Под капотом авто находится 286-сильный бензиновый мотор V8 с рабочим объемом 4,6 л и мощностью в 286 «лошадей». Агрегатируется двигатель с механической трансмиссией или «автоматом».

Стоимость машины стартует от 211 800 юаней (около 1,9 млн рублей).

Напомним, в октябре текущего года модель Toyota Camry стала самым покупаемым авто в РФ. За месяц в нашей стране было реализовано 2685 единиц таких авто, что на 18% меньше прошлогоднего уровня.

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