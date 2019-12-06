Курган, , 11:20 — REGNUM В Курганской области с 2020 года появится новая мера социальной поддержки безработных женщин с детьми дошкольного возраста в рамках реализации национального проекта «Демография». На эти цели предусмотрено 12,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Обратившись в службу занятости безработные женщины с детьми смогут пройти бесплатные трёхмесячные курсы по востребованным на рынке труда специальностям. За время учёбы им будут платить стипендию в размере минимальной оплаты труда, которая на данный момент в регионе составляет 13 949,5 рублей.

Сейчас проводится предварительная работа по выявлении таких женщин. Уже 20% опрошенных проявили интерес к образовательному проекту.