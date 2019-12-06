Москва, , 11:16 — REGNUM Общая система оплаты труда учителей позволит уравнять их заработанную плату в регионах России и не только, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение Совета Федерации.

«Низкие оклады в регионах — это самая большая проблема данной профессии. В некоторых регионах базовая оплата за ставку и вовсе ниже прожиточного минимума.

Хотя, образование единое. Все образовательные стандарты едины. При изменении законодательства, это коснётся всех школ без исключения.

Но в настоящее время зарплата учителей остаётся разной, причём в разы. Также это влияет на работоспособность учителя.

Поскольку помимо обязательных часов, учителя занимаются проверкой домашних заданий и подготовкой к занятиям по стремительно меняющейся образовательной программе, внеклассной работой и работой с родителями. Зачастую на это уходит целый день.

Возможно при изменении законодательства, данный труд станет оправдан и будет дополнительным стимулом в пополнении рядов учителей, особенно в регионах России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.

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