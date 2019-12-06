Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM Госдолг Нижегородской области по состоянию на 1 декабря составил 60,632 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств сократился на 4,602 млрд рублей или на 7%. При этом в структуре нижегородского госдолга появились коммерческие кредиты на сумму 6,191 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минфина региона.

Кроме того, в течение месяца в структуре долга сократился объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, на 7,194 млрд рублей или 27,5%. Сумма бюджетных кредитов составляет 18,954 млрд рублей или 31,2% от общей суммы задолженности.

Сократилась и сумма государственных ценных бумаг, выпущенных регионом, на 4,5 млрд рублей или на 11,3%. Объем ценных бумаг в структуре госдолга составляет долю в 58,2% или 35,3 млрд рублей. Объем госгарантий не изменился и составляет 186,33 млн рублей.

С начала года госдолг Нижегородской области сократился на 14,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, регион избавился от банковских кредитов в феврале 2019 года. Однако в течение недели с 18 октября нижегородский минфин объявил 27 аукционов, в рамках которых было привлечено 33 млрд рублей.