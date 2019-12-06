Грозный, , 11:57 — REGNUM Туристические маршруты в высокогорных приграничных районах Чечни в ближайшее время станут доступны для всех желающих. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи председателя парламента республики Магомеда Даудова с начальником погрануправления ФСБ России по региону Евгением Трухановым, сообщили ИА в пресс-службе главы и правительства Чечни.

«Даудов и Труханов наметили меры по взаимодействию <…> для обеспечения безопасности и облегчении доступа к туристическим маршрутам, пролегающим в зоне ответственности пограничников», — сказано в сообщении.

Отметим, что 2020 год объявлен в Чечне Годом туризма. Ожидается, что открытие маршрутов в высокогорных приграничных районах региона позволит значительно увеличить количество туристов, желающих посетить республику.

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