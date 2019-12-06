Москва, , 10:40 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в России реализовано 234 сертифицированных машины Mitsubishi с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Лидером японской марки по продажам в рамках программы «Diamond Car» стал Mitsubishi Outlander. В ноябре в России был продан 151 кроссовер этой модели.

Сообщается, что число официальных дилеров, которые участвуют в программе, составляет 105 компаний.

Всего в ноябре текущего года дилеры Mitsubishi в РФ продали 4 142 модели. Это на 7% меньше результата прошлого года. С января по ноябрь 2019 года российские автолюбители преобрели 36 510 машин Mitsubishi, что на 8% меньше результата аналогичного периода 2018 года.

Ранее в штаб-квартире Renault в Париже автопроизводители Mitsubishi Motors, Nissan Motor и Renault приступили к переговорам о создании совместного предприятия по разработке технологий в сфере автономного вождения и электромоторов.

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