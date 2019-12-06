Сеул, , 10:41 — REGNUM К 2022 году Южная Корея намерена войти в топ-3 стран-экспортеров косметики в мире. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, 6 декабря правительство Южной Кореи объявило о плане развития косметической промышленности.

Предполагается, что после реализации плана в списке топ-100 косметических компаний мира окажется семь южнокорейских компаний. Кроме того, число компаний с объемом продаж более 5 млрд вон (~$4,2 млн) увеличится до 276 предприятий, а количество рабочих мест — на 73 тыс.

В 2018 году Южная Корея стала четвертым по величине экспортером косметики с показателем $6,3 млрд. Предполагается, что к 2022 году страна поднимется на одну строчку вверх, а экспорт косметики увеличится до $7,9 млрд.

Известно, что в 2020 году правительство страны намерено выделить 7,7 млрд вон (~$6,46 млн) в исследования и разработки в сфере косметики.