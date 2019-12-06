Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:29 — REGNUM Ввод в эксплуатацию стратегических объектов Комсомольска-на-Амуре в очередной раз переносится — на 2022 год. Объекты возводятся в рамках комплексного плана развития города утвержденного президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Причина очередного переноса сроков — ошибки в проектировании и подтопление строительных площадок, об этом сообщил и.о. министра строительства края Александр Селеменев.

Также чиновник указал на нехватку кадров, техники, необходимость перепроектирования и повторного прохождения по этой причине госэкспертизы.

Перенесены сроки строительства дамб — по ним необходимо перепроектирование, строительство онкологического диспансера, инфраструктуры туркластера «Комсомольский».

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал строительство детской больницы в Комсомольске — сроки по этому объекту срывались уже неоднократно, когда она будет достроена — непонятно до сих пор.