Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве за январь-ноябрь 2019 года план по национальному проекту «Жильё» перевыполнен почти на 20%, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, с начала года построено 4,2 млн кв. метров жилья. Нацпроекта «Жилье» установлен план ввода 3,5 млн кв. метров.

Он уточнил, что общий объем ввода недвижимости в Москве за 11 месяцев превышен на 15% и составляет около 9,8 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва обогнала Нью-Йорк по темпу строительства жилья и занимает 4-е место среди мегаполисов.

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