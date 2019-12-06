Москва, , 10:22 — REGNUM Компания BMW Group Россия собирается поднять стоимость почти всех машин с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Цены будут подняты в среднем на 2%. Сообщается, что к такому решению немецкого автопроизводителя подтолкнуло подорожание утилизационного сбора в 2020 году.

Однако в компании принято решение ограничиться минимальным повышением. При этом цена на такие модели, как BMW 2 серии Gran Coupe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition подниматься не будет.

BMW 318d с 1 января 2020 года подорожает на 50 000 рублей. Таким образом, его цена будет равняться 2 млн 460 тыс. рублей. На 60 000 будет стоить дороже BMW 520i (3 млн 180 тыс. рублей).

Больше всего ценник изменится у моделей BMW 730i и BMW X7 xDrive30d. Подорожание на эти модели составит 120 000 рублей. Так, BMW 730i обойдется за 5 млн 940 тыс. рублей, а BMW X7 xDrive30d — за 6 млн 150 тыс. рублей.

С начала 2020 года цена увеличится у вседорожных моделей немецкой марки. BMW X1 sDrive18i будет стоить на 40 000 рублей дороже (2 млн 150 тыс. рублей). Цена BMW X5 xDrive30d составит с начала года 4 млн 900 тыс. рублей, что будет на 100 000 больше, чем на сегодняшний день.

Напомним, в октябре 2019 года мировые продажи BMW выросли на 1,7% и составили 204 295 экземпляров авто.

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