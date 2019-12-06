Берлин, , 10:17 — REGNUM Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и представители ведущих немецких компаний, сообщили 6 декабря в пресс-службе казахстанского лидера.

В рамках встречи с представителями бизнеса глава государства рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана. Он пообещал обеспечить безопасности и успешность развития для немецкого бизнеса.

Токаев акцентировал внимание на выгодном географическом положении Казахстана и продуманной внешнеэкономической политике. Он напомнил, что в 2019 году была достигнута рекордная скорость доставки груза из китайского Сианя в Германию — 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию. Глава государства встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По итогам переговоров глава государства пообещал создать особые условия для немецкого бизнеса.

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