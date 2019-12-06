Смоленск, , 10:17 — REGNUM Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали партию черной икры весом в 700 кг, ввозимой из Белоруссии. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Запрещен ввоз в Российскую Федерацию из Республики Белоруссия партии икры осетровых рыб, выработанной согласно имевшимся документам предприятием Италии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что в качестве отправителя икры указано ООО «Акварезерв» из Могилёва (Белоруссия), а получателем является астраханская ИП Каширская. При этом уточняется, что на части банок с икрой не были указаны дата выработки продукта, срок его годности и другая необходимая информация, а адрес производителя, якобы из Италии, не соответствовал действительности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что Россельхознадзор может полностью ограничить поставки говядины из Аргентины и Парагвая на российский рынок.