Пекин, , 10:09 — REGNUM Власти Китая разрабатывают налоговые послабления на часть импорта соевых бобов и свинины из США в рамках исключений по заявкам конкретных предприятий, сообщили в Комиссии по таможне и тарифам при Госсовете КНР, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

Комиссия выделит список товаров, которые будут исключены из тарифных контрмер, принятых в ответ на американские заградительные пошлины против товаров из Китая. Согласно внутренним нуждам, китайские предприятия смогут импортировать определенное количество товаров из США, попавших в тарифный список, по рыночным ценам.

Напомним, что после того, как США объявили о введении дополнительных пошлин на китайский импорт суммарно в размере $300 млрд летом текущего года, Пекин заявил о готовности ввести ответные меры, включая заградительные пошлины на поставки сои, свинины и прочих продуктов из США.