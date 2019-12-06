Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Уральские лесничества усилят охрану ёлок и сосен, а также хвойных плантаций в предновогодний период. Соответствующий приказ издало министерство природы и экологии Свердловской области.

Как сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM, усиление рейдов начнётся с 14 декабря. Совместные профилактические мероприятия будут проводить лесники и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в предновогодний период прошлого года в Свердловской области было задержано шесть человек за незаконную вырубку хвойных пород деревьев. Нанесённый действиями злоумышленников ущерб составил 433 тыс. рублей.