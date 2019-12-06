Москва, , 10:03 — REGNUM Нефть подорожала к новым максимумам на торгах 5 декабря, в моменте коснувшись уровней вблизи $64 за баррель, откуда откатилась в область $63,25 на закрытии, где и торгуется на утренней сессии 6 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Покупатели активизировались в ожидании новостей от ОПЕК и во второй половине дня решили частично зафиксировать прибыль перед финальным вердиктом после встречи в формате ОПЕК+.

Неожиданно для многих участников рынка мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить объемы сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в день, до 1,7 млн баррелей. Сам картель поддержал эту инициативу, но вопрос в том, как страны достигнут договоренности о распределении нагрузки.

Саудовская Аравия, которой предстоит IPO Saidu Aramco, уже неоднократно выражала свое недовольство тем, что королевству приходится брать на себя основное бремя сделки, и даже пригрозила нарастить добычу, чтобы заставить остальных участников сделки добросовестно выполнять ее условия.

Так, даже если 6 декабря группа согласует более масштабное ограничение производства, это не означает, что так будет по факту в будущем. Впрочем, пока это не волнует участников рынка, которым нужно твердое решение экспортеров с красивыми цифрами.

Частично рынок уже отыграл и продление соглашения, и увеличение объемов ограничения добычи. По факту оглашения официального решения ОПЕК+ Brent может подняться выше $65 за баррель, но в этом случае котировкам еще нужно будет удержаться над этим уровнем», — полагает эксперт.

Читайте также: На рынке нефти спокойная обстановка