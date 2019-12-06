Пекин, , 09:59 — REGNUM Власти Китая представили трехлетний план восстановления производства свиней с целью стабилизации поставок свинины на рынки страны, пострадавшие от африканской чумы свиней, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что наметило 18 ключевых задач, включая субсидирование крупных ферм по разведению свинину и прочие формы поддержки. За три года Китай создаст 120 пилотных свиноферм, которые станут примером для стандартизации всех свиноферм страны с целью развития данной сферы.

Кроме того, будет создан всеобщий список районов, где запрещено заниматься выращиванием свиней, будут сняты необоснованные ограничения и приняты прочие важные меры, говорится в плане. Также будет усилен контроль за эпидемиологической ситуацией, а также улучшены меры профилактики и устранения последствий вспышек заболеваний на фермах

Напомним, что рынок свинины в Китае очень сильно пострадал из-за африканской чумы свиней. В октябре 2019 года цены на свинину подорожали более чем на 100% относительно аналогичного месяца 2018 года. Однако, последние недели наблюдает плавное снижение цен на свинину.

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