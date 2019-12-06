Якутск, , 10:11 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев остался доволен работой контрольно-счетной палаты республики в 2019 году — о предварительных итогах ему должил руководитель ведомства Егор Марков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Айсена Николаева, в целом работа Счётной палаты оценена положительно — все экспертно-аналитические заключения проведены качественно.

Также стороны обсудили результаты проверки Счетной палаты РФ деятельности СП республики, она была оценена положительно.

Николаев, говоря о планах работы палаты на 2020 год, акцентировал внимание на усиление мониторинга реализации нацпроектов. Их в республике — пять.

Как сообщало ИА REGNUM, аудитор Контрольно-счетной палаты в Иркутской области по итогам проверки выявила превышение властями регионом нормативов на содержание госорганов. Общий объём проверенных средств составил 16 млрд рублей, а объём выявленных нарушений — 3,8 млрд рублей.