Курган, , 09:52 — REGNUM В Курганской области инвестиции в сельское хозяйство по итогам девяти месяцев 2019 года составили 147% к уровню прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

По данным на 1 декабря, сельхозпроизводителям перечислено 719 млн рублей бюджетной поддержки, что составляет 77% от годового лимита. На грантовую поддержку малых сельских предприятий направлено 223 млн рублей, или 183% к прошлогоднему уровню.

В 2019 году в регионе появилось 570 начинающих фермеров, обученных в «Зауральской агрошколе».

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