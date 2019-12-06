Москва, , 09:49 — REGNUM Скорее всего, финансово-экономический блок правительства России будет горой стоять за то, чтобы не допустить появления в РФ общей системы оплаты труда учителей, считает сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу Совета Федерации.

«Эта инициатива своевременная и правильная, но есть одна проблема, — сказал Кудюкин. — Поскольку финансирование общего образования и дополнительного образования детей идет из муниципальных и региональных бюджетов, а норма (предложенная Совфедом — прим. ИА REGNUM) может быть установлена только на федеральном уровне, то возникнет проблема увеличения объема трансферов из федерального бюджета в региональные. Есть общее правило — если бюджетные обязательства субъектов федерации установлены федеральным законом, то федерация должна финансировать выполнение этих обязательств. Это будет очень серьезной проблемой».

Поэтому как предположил Кудюкин, правительство РФ, скорее всего, начнет возражать и писать отрицательные отзывы на соответствующие законопроекты, а его финансово-экономический будет и вовсе «горой стоять» за то, чтобы не допустить этого.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов заявил, что в РФ необходимо сформировать общую систему оплаты труда учителей. По его словам в некоторых регионах базовый оклад почти в два раза ниже МРОТ, хотя каждый педагог реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт. Таким образом, по мнению сенатора «дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию».

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