Москва, 6 декабря 2019, 09:49 — REGNUM Скорее всего, финансово-экономический блок правительства России будет горой стоять за то, чтобы не допустить появления в РФ общей системы оплаты труда учителей, считает сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу Совета Федерации.
Поэтому как предположил Кудюкин, правительство РФ, скорее всего, начнет возражать и писать отрицательные отзывы на соответствующие законопроекты, а его финансово-экономический будет и вовсе «горой стоять» за то, чтобы не допустить этого.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов заявил, что в РФ необходимо сформировать общую систему оплаты труда учителей. По его словам в некоторых регионах базовый оклад почти в два раза ниже МРОТ, хотя каждый педагог реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт. Таким образом, по мнению сенатора «дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию».
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