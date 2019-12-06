Барнаул, , 10:20 — REGNUM Вице-президент российского топливного Союза Юрий Матвейко подтверждает слова министра энергетики Александра Новака, заявившего о том, что цены на топливо в России растут незначительными темпами. Вместе с тем, по его словам, особое беспокойство вызывает формирование цены на зимнее дизельное топливо.

В течение нескольких недель биржевые и мелкооптовые цены на него выросли почти на 20%. Независимым участникам топливного рынка приходится работать себе в убыток или поднимать розничную цену на этот вид топлива.

Впрочем, есть на рынке региона АЗС, которые торгуют нефтепродуктами значительно ниже мелкооптовых цен. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление Новака о стабилизации топливного рынка, Юрий Матвейко, в частности, отметил:

«Цены за литр дизельного топлива в Сибири вплотную приблизились к отметке в 50 руб. за литр. Мы обратились в ФАС и Минэнерго с тем, что оптовая цена на зимнее дизельное топливо стала на два рубля выше розничной. По бензину ситуация действительно стабильная, спокойная, и год мы действительно прожили практически без потрясений. Поэтому, что касается ценообразования по бензинам, под каждым словом министра Александра Новака подпишусь.

Единственная проблема — это зимнее дизельное топливо, если бы ещё тут подрегулировать, то можно «открывать шампанское». Эту проблему в ближайшей перспективе, на мой взгляд, можно решить только за счёт возврата индикативных цен. Это как раз то, о чём мы и написали в своем письме в Минэнерго и ФАС, но нас пока не слышат. Тем временем в Сибири цена на зимнее топливо растёт. Те независимые АЗС, которые покупают его на бирже у нефтяных компаний, вынуждены продавать его в розницу по цене 49,90 руб/литр, это себестоимость!

К сожалению, на ряде частных АЗС мы видим цену на зимнее топливо по 43−45 руб./л, но если сделать анализ такого продукта, то у меня большие сомнения, что оно будет соответствовать техническому регламенту. Это говорит об очередной волне поставок суррогатных нефтепродуктов на рынок региона. На АЗС нефтяных компаний дизельное зимнее топливо в Алтайском крае продают по цене 47,80−47,90 руб. за литр, что более чем на два рубля ниже оптовых цен, на их же нефтебазах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что цены на топливо в России растут темпами значительно ниже инфляции, сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, стабилизировать топливный рынок позволил демпфирующий механизм.

Читайте также: Топливный кризис не за горами: цены вновь летят вверх