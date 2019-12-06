Москва, , 09:37 — REGNUM Средняя стоимость продуктов для новогоднего стола за год выросла в России на 16% — до 446 рублей на человека. Такие данные приводят аналитики IT-компании «Эвотор».

Они подсчитали, во сколько обойдется для участника застолья базовый набор продуктов: порции салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» по 150 грамм, два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой и бутерброд с сёмгой, по 50 грамм сырной и колбасной нарезки, три мандарина и яблоко. В 2018 году всё это обошлось бы в среднем в 384 рубля.

Самым дорогим новогодний ужин окажется для жителей Чукотки — 668 рублей. В Приморье он обойдётся в 639 рублей, а в Томской области — в 626 рубля. Самым недорогим ужин будет в Оренбургской и Псковской областях — 360 и 363 рубля соответственно, сообщают РИА Новости.

В Москве базовый набор продуктов будет стоить 539 рублей, а в Санкт-Петербурге — 464 рубля.

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