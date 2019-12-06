Сеул, , 09:30 — REGNUM Предполагается, что к концу 2019 года доход на душу населения в Южной Корее сократится из-за ослабления воны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей финансового сектора страны.

Согласно опубликованным данным, к концу года доход на душу населения составит $32 тыс., что на $1 400 меньше, по сравнению с 2018 годом.

С первого по третий квартал 2019 года валовый национальный доход (ВНД) увеличился на 1,56%, до 1,44 квдрл вон (~$1,2 трлн). Специалисты отмечают, что если темпы роста ВНД сохранятся, то в стране впервые с 2015 года зафиксируют спад показателя.

Отметим, что в 2017 году Южная Корея стала членом клуба «3050», куда входят страны с населением более 50 млн человек и доходом на душу населения выше $30 тыс. В 2017 году доход на душу населения в Южной Корее составил $31 700.