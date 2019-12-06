Амстердам, , 08:36 — REGNUM Голландские фермеры рассматривают возможность проведения новых акций протеста. Протестные акции должны состоятся накануне и во время Рождества. Инициативная группа, выступающая под названием Farmers Defence Force, намерена в понедельник 9 декабря обсудить возможность проведения новых протестов.

Фермеры недовольны письмом министра сельского хозяйства Карола Схоутен (Carola Schouten), которое она 4 декабря направила в нижнюю палату голландского парламента. В этом письме она сообщают о договорённостях, достигнутых с провинциальными властями, по мерам по борьбе с выбросом азота. По мнению фермеров, предлагаемые меры в недостаточной степени учитывают их точку зрения. Фермеры считают, что предыдущие протестные акции не принесли результатов, и что решения принимаются без учёта их точки зрения. Профессиональная организация голландских фермеров Организация аграриев и садоводов (ОАС) также выразила своё неудовольствие достигнутыми между правительством и провинциальными властями договорённостями.

Впрочем, эти договорённости пока носят ещё только предварительный характер. Договорённости ещё должны быть одобренными провинциальными органами самоуправления.