Казань, , 08:21 — REGNUM В Казани на 2 декабря 2019 года средняя стоимость дизельного топлива составляет 46,13 рубля за литр. На заправках наблюдается удорожание, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

За литр дизельного топлива в декабре 2018 года просили 44,83 рубля. Таким образом, к декабрю 2019 года отмечался рост цены почти на 3%.

Относительно данных на 25 ноября топливо также подорожало — с 45,84 рубля за литр, то есть на 0,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России три недели подряд, исходя из данных Росстата, дорожает бензин. Глава Минэнерго РФ Александр Новак между тем заявляет, что нет ничего страшного и рост цен в пределах инфляции.