Москва, , 08:15 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 5 декабря по итогам дня подорожал на 0,44%. На американской сессии цена повышалась до $63,89 на фоне общего ослабления доллара США, а также ожиданий сокращения добычи нефти на встрече ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендует дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи.

Сегодня, 6 декабря, торги по нефти проходят относительно спокойно. Нефть марки Brent торгуется в небольшом минусе. Трейдеры находятся в ожидании результатов встречи ОПЕК.

Технически покупателям ничего не мешает поднять курс до $65,23. По росту от $60,29 видно, как бычий импульс угасает. В связи с этим после оглашения решения цена вместо рост, может снизиться на фиксации прибыли от длинных позиций. Покупай ожидания — продавай факты. Поддержка находится на уровне $62,25.

В центре внимания участников рынка отчет по американскому рынку труда за ноябрь. Если он разочарует рынки, доллар ослабится. Так как нефть деноминирована в долларах, то она подорожает.

Читайте также: Все участники ОПЕК договорились о снижении добычи нефти