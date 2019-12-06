Москва, , 08:12 — REGNUM С января по ноябрь 2019 года в России было продано 6 885 экземпляров легких коммерческих авто немецкой компании Volkswagen — это на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

В ноябре 2019 года продажи авто немецкой марки сегмента LCV немного упали — на 0,7%, до 735 единиц.

Самыми популярными в прошлом месяце моделями стали машины семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных конфигурациях. Всего на российском авторынке в ноябре было реализовано 458 авто этого семейства.

Кроме того, за прошедший месяц жители России приобрели 130 единиц Volkswagen Caddy и 76 пикапов Amarok.

Напомним, в октябре в нашей стране стартовали продажи пикапа Volkswagen Amarok с новым мотором 3.0 V6 TDI. Его мощность составляет 258 л. с., агрегатируется двигатель с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. Цена пикапа составляет от 3 млн 474 тыс. 900 рублей.

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