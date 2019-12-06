Сингапур, , 08:09 — REGNUM Компания — владелец судна «Севастополь», которому грозит конфискация и продажа с торгов за накопившиеся долги перед одним из кредиторов, «прописана» в Приморском крае и выполняла несколько государственных контрактов, в том числе для одного из управлений ФСБ Дальнего Востока. ИА REGNUM проанализировало, что ещё в активе владельца судоходного «Гудзона».

Торговое судно с 12 моряками из России хотят конфисковать в Сингапуре

Напомним, судоходная компания «Гудзон» попала под американские санкции весной 2018 года. Её включение в чёрный список обосновали продажей нефтепродуктов КНДР. При этом доказательств американское ведомство так и не предоставило.

Ещё в начале 2019 года судно прибыло в Сингапур с грузом, но из-за возникших проблем оно стояло в порту, при этом росла сумма портовых сборов. Один из агентов порта выставил претензии, которые эквиваленты сумме 61 млн рублей. Выплатить их компания не смогла, и дело дошло до суда. По имеющейся информации, по иску кредитора судно взято под обеспечительные меры — арест. Судьбу «Севастополя» решат на заседании 17 декабря. Если его передадут кредитору, то после выхода из-под санкций реализуют, и долг будет погашен. Известно, что на судне сейчас находятся 12 российских моряков.

«Севастополь», по сведениям с сайта компании-владельца, построен в 2001 году в КНР, имеет дедвейт — 8484 т и относится к многоцелевым грузовым судам.

О владельце

ООО «Судоходная компания «Гудзон», которое владеет судном, учреждено в феврале 2011 года во Владивостоке. По данным ЕГРЮЛ, его директор и единственный владелец (с ноября 2018 года) — Геннадий Кононенко. Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников — чуть более 100 человек. У компании есть две лицензии — на перевозки внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и в морских портах.

У Кононенко также есть 100% доли в ООО «ГСК Логистик», созданном в июне 2016 года во Владивостоке (деятельность морского грузового транспорта). У последнего уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Олег Аникин.

О госконтрактах

В разные годы компания «Гудзон» была исполнителем как минимум восьми госконтрактов на общую сумму более 184 млн рублей. В их числе — контракт с пограничным управлением ФСБ РФ по Сахалинской области на сумму более 9,4 млн рублей на перевозку техсредств службы горючего из порта Корсаков в порт Малокурильское, заключенный в ноябре 2017 года. Также в апреле 2017 года компания стала исполнителем по госконтракту с АО «РЖД Логистика» на перевозку груза на зафрахтованном судне, цена контракта — 30 млн рублей. В том же году «Гудзон» был исполнителем по нескольким контрактам с ООО «РН-Востокнефтепродукт» — в том числе на 41,58 млн рублей и на 28,392 млн рублей. Все на перевозку нефтепродуктов на Сахалин.