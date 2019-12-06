Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль получил поддержку от технических факторов

Торги на Мосбирже 5 декабря открылись снижением по рублевым парам. Рубль торговался в плюсе целый день против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и ожиданий, что США и Китай подпишут торговое соглашение до 15 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня рубль подешевел к британскому фунту, подорожал против доллара и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,36%, до 63,72 руб., евро/рубль — на 0,11%, до 70,76 руб.

Нефть подорожала несильно. Покупатели нацвалюты больше получили поддержку от технических факторов.

Против британца рубль потерял 0,3%. Фунт подорожал на 0,5% по отношению к доллару, так как трейдеры и инвесторы ожидают, что правящая Консервативная партия получит большинство на выборах 12 декабря и поставит точку с Брекситом.

Сегодня, 6 декабря, торги по нефти проходят относительно спокойно. Brent торгуется в небольшом минусе. На встрече ОПЕК обсуждается сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Сегодня картель должен опубликовать решение. На фоне слабости доллара по нефти ожидается продолжение роста цены.

Пара доллар/рубль пробила поддержку 63,85 руб. Следующая находится на уровне 63,65 руб. Сегодня спекулянты ждут отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в 16:30 мск, чтобы понять, насколько экономика США хорошо себя чувствует на фоне глобального замедления.

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