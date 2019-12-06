Если верить данным Росстата, цены на бензин в России не растут третью неделю подряд. И министр энергетики РФ Александр Новак утверждает, что ничего страшного не происходит — цена на топливо значительно ниже темпов инфляции (2,7% с начала года против 3,7−4% в октябре 2019 года).

В отличие от него, независимые участники топливного рынка уже выразили опасения: уровень мелкооптовых цен на зимнее дизельное топливо превышает розничные цены. Существуют ли уже регионы, где этот вид топлива продают дороже, чем 50 руб. за литр? Об этом — трансляция ИА REGNUM.

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