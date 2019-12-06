6 Декабря
8:21
Казанским автомобилистам дизтопливо стало обходиться дороже
В Казани на 2 декабря 2019 года средняя стоимость дизельного топлива составляет 46,13 рубля за литр. За литр дизельного топлива в декабре 2018 года просили 44,83 рубля. Рост цен составил почти 3%.
Относительно данных на 25 ноября топливо подорожало — с 45,84 рубля за литр, то есть на 0,6%.
8:12
Топливный кризис не за горами: цены вновь летят вверх
Российский топливный Союз (РТС) вновь видит предпосылки для существенного увеличения мелкооптовых цен на моторное топливо в России. Свое беспокойство он изложил в письме, отправленном в антимонопольные органы и лично заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку (его текст имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM).