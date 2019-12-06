Владивосток, , 07:53 — REGNUM Во Владивостоке планируют построить к декабрю 2023 транспортную развязку к популярному концертно-спортивному комплексу «Фетисов Арена», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Постановление о строительстве 3 декабря подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Новая транспортная магистраль обойдётся краевому бюджету в 757,5 млн рублей. Длина развязки к «Фетисов Арене» составит чуть больше 1,062 км. Сдача дороги в эксплуатацию намечена на декабрь 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов для реализации экономического потенциала новой платной автотрассы М-11 предложил построить ещё одну развязку от этой трассы в сторону аэропорта «Пулково».