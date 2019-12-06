Красноярск, , 06:49 — REGNUM Необычный иск начнёт рассматривать 11 декабря 2019 года красноярский арбитраж. АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», обратившись с иском к собственной профсоюзной организации, потребовал признать сведения, изложенные в открытом письме «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию», а также обязать сделать опровержение и отозвать письма. Они были адресованы Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным лицам. В письме речь шла о финансовом состоянии завода, с оценками которого не согласилось руководство АО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к первичной профсоюзной организации (Красноярский электровагоноремонтный завод) российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей был подан 30 октября 2019 года, но из-за недочётов его оставляли без движения. К производству дело приняли в середине ноября. Третьим лицом в спор привлекли Красноярский краевой союз организации профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края», от имени которого были направлены письма.

Истец потребовал признать сведения, изложенные ответчиком в открытом письме, опубликованном в августе 2019 года на сайте краевого профсоюза, «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца», обязать его «сделать опровержение сведений» тем же способом, а также обязать краевой союз «отозвать письма, направленные в адрес президента РФ, председателя правительства РФ, генерального прокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ, директора Федеральной службы безопасности, губернатора Красноярского края, генерального директора — председателю правления АО «Российские железные дороги», и. о главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, начальника УФСБ по Красноярскому краю» и прочим лицам «с указанием решения суда о признании сведений, изложенных ответчиком,» не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца.

В спорном письме речь шла о судьбе 1,7 тыс. работников предприятия и его финансовом состоянии. Авторы называли обстановку тревожной, а письма до сих пор находятся на сайте профсоюза.

Напомним, предприятие-истец производит ремонт электропоездов 19 модификаций, а также обеспечивает теплоснабжением крупный жилой район. Завод ведёт историю с 1898 года. Осенью 1941 года на него были эвакуированы «родственные предприятия из Полтавы, Воронежа и Изюма». На сайте уточняется, что АО с января 2013 года вошёл в состав группы компаний «Афина Паллада».

По открытым данным на март 2017 года, 99,99% доли в уставном капитале компании числилось за новосибирским ООО «Соло-Рент». Данное общество учреждено в январе 2000 года для работы в сфере недвижимости. Уставный капитал — 20,87 млн рублей, владельцы — Светлана, Роберт, Анжелина и Эдгар Магакелян. ООО также имеет доли в восьми действующих юрлицах в Москве, Ростовской, Томской, Амурской и Новосибирской областях, включая ООО «Афина Паллада».

У «Соло рент» на сегодня есть не до конца рассмотренный судебный спор с заводом и бывшим гендиректором Александром Гиршем, чьи полномочия приостановили в августе 2019 года. Истец требует признать недействительными произведённые индексации должностного оклада директора, незаконными положения о премировании иных сотрудников, а также взыскать свыше 2,985 млн рублей убытков и 1,065 млн рублей, выплаченных в счёт зарплаты. Истец посчитал нарушением повышение оклада гендиректора и индексацию зарплат руководителей и специалистов «без согласия акционеров общества и совета директоров».

Помимо этого, 9 декабря суд начнёт рассматривать ещё один иск «Соло рент» о признании незаконными приказов о премировании и взыскании с Гирша 2 357 000 рублей убытков.