Москва, 6 декабря 2019, 07:05 — REGNUM Судно из РФ «Севастополь», подпавшее под санкции США, хотят продать за долги в Сингапуре. Долги перед портом составляют почти 1 млн долл. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора компании «Гудзон», которой принадлежит судно, Валерий Улискин.
В начале года торговый корабль «Севастополь» прибыл в Сингапур с грузом. У сингапурской таможни возникли вопросы к контейнерам. Связи с владельцами контейнеров долго не было.
На данный момент на борту «Севастополя» находятся 12 моряков из России.
Санкции на компанию «Гудзон» Минфин США наложил в 2018 году. По мнению, властей США корабли данной компании передавали КНДР нефтепродукты, что запрещено Совбезом ООН. Однако эксперты ООН не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов.
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