Москва, , 07:05 — REGNUM Судно из РФ «Севастополь», подпавшее под санкции США, хотят продать за долги в Сингапуре. Долги перед портом составляют почти 1 млн долл. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора компании «Гудзон», которой принадлежит судно, Валерий Улискин.

В начале года торговый корабль «Севастополь» прибыл в Сингапур с грузом. У сингапурской таможни возникли вопросы к контейнерам. Связи с владельцами контейнеров долго не было.

«Судно было вынуждено стоять в порту, набегали портовые сборы, и в один момент портовый агент предъявил компании претензию на 1,3 млн сингапурских долларов, или около 61 млн рублей. Такую сумму мы сейчас выплатить не можем, и адвокаты агента обратились в суд, хотят реализовать судно за долги», — сказал Улискин.

На данный момент на борту «Севастополя» находятся 12 моряков из России.

Санкции на компанию «Гудзон» Минфин США наложил в 2018 году. По мнению, властей США корабли данной компании передавали КНДР нефтепродукты, что запрещено Совбезом ООН. Однако эксперты ООН не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов.

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