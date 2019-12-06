Пекин, , 06:08 — REGNUM Китайские дисциплинарные, инспекционные и надзорные органы расследовали 43,5 тыс. случаев коррупции с участием мафиозных организаций и «крыш» их покрывающих, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Почти 50 тыс. китайских чиновников и персонала, работающего в общественном секторе были наказаны с начала общенациональной кампании борьбы с коррупцией, запущенной в августе 2019 года, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, Дисциплинарной инспекции, а также Национальной надзорной комиссии.

К концу октября Китай раскрыл в общей сложности 2535 мафиозных организаций, из которых 1723 имели «крышу», стоящую за ними со стороны представителей Компартии Китая и государственных чиновников, а это составляет 68% от общего числа случаев.

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