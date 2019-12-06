Пекин, , 05:44 — REGNUM Министерство финансов КНР выделило 2,06 млрд юаней (около $291,1 млн) центральным лотерейным фондам общественного благосостояние на поддержку борьбы с бедностью в районах революционной славы, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Фонды будут выделены преимущественно на строительство сооружений социально-бытовой направленности в нищенствующих деревнях старых революционных районов Китая, сообщили в министерстве. Всего 10 млрд юаней было выделено в рамках 13-го пятилетнего плана (2016−2020) в общей сложности 397 старым революционным базам.

Как сообщало ИА REGNUM, центральное правительство выделило на борьбу с бедностью в 2020 году порядка $16,2 млрд. Деньги пойдут 28 регионам уровня провинций.

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