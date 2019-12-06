Урумчи, Китай, , 05:35 — REGNUM Микро и малые предприятия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая показывают двузначный рост займов уже 11 месяцев подряд с декабря 2018 года, сообщили в филиале Народного банка Китая по городу Урумчи, передает 5 декабря агентство Синьхуа.

Непогашенные займы синьцзянских микро и малых предприятий достигли 339,2 млрд юаней (около $48,1 млрд) на конец октября, что на 16,9% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Темпы роста оказались в два раза выше, чем среди всех предприятия.

Для стимуляции финансирования микро и малых предприятий, отделение Народного банка Китая по Урумчи создало платформу кредитного информирования для данного рода предприятий. В настоящее время на этой платформе зарегистрировано 64,5 тыс. компаний.

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