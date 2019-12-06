Москва, , 05:30 — REGNUM Минэнерго и Минфин разработают критерии господдержки нефтедобычи на малорентабельных месторождениях. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в ведомственном журнале «Энергетическая политика».

После инвентаризации запасов нефти в Минэнерго и Минфине РФ было решено разработать систему оценки налоговых стимулов добычи.

«Льгота может являться эффективной только при обеспечении минимальной нормы доходности инвестора и суммарно положительном эффекте на инвестиции и доходы государства, количество рабочих мест, локализацию оборудования и другие параметры — то есть экономику страны», — написал Сорокин.

Ранее сообщалось, что добыча полезных ископаемых в открытых нефтегазовых провинциях Арктики получит нулевую ставку налога в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1% с последующим выходом на полную ставку в течение пяти лет.