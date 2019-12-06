Москва, 6 декабря 2019, 05:30 — REGNUM Минэнерго и Минфин разработают критерии господдержки нефтедобычи на малорентабельных месторождениях. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в ведомственном журнале «Энергетическая политика».
После инвентаризации запасов нефти в Минэнерго и Минфине РФ было решено разработать систему оценки налоговых стимулов добычи.
Ранее сообщалось, что добыча полезных ископаемых в открытых нефтегазовых провинциях Арктики получит нулевую ставку налога в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1% с последующим выходом на полную ставку в течение пяти лет.