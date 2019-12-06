Урумчи, Китай, , 05:26 — REGNUM Таримнское нефтегазовое месторождение крупнейшего китайского производителя нефти и газа PetroChina дало более 3,34 млрд кубометров природного газа южным районам Синьцзян-Уйгурского автономного района за первые 11 месяцев 2019 года, что на 10% больше в годовом исчислении, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

За указанный период поставки газа из Таримского месторождения на юг Синьцзяна составляют около 14,5 млрд кубометров в день, что на 3 млн кубометров в день больше, чем за аналогичный период годом ранее. В Таримском бассейне проживает примерно 4 млн жителей.

Отдаленные города и уезды на юге Синьцзяна в течение долгого времени страдали от нищеты, экстремальных климатических условий и очень неустойчивой экологии. Жители данного района в основном использовали дрова и уголь в качестве топлива, что не только дорого, но также негативно влияет на экологию региона.

Для улучшения стандартов жизни в данной местности, был запущен в 2010 году проект поставок природного газа, который начал работать в 2013 году. С тех пор более 3000 км газопроводов было построено, через которые газ поступает в 42 города на юге Синьцзяна.

После прихода в Тарим «газовой эры», жители платят всего один юань (около 14 центов США) за 1 кубометр газа, что не может не сказываться позитивно на борьбу с нищетой и экономическое развитие региона.

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