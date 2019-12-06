Новосибирск, , 05:14 — REGNUM Новосибирские предприниматели представили проект концессии «Умные остановки» на ежегодном предпринимательском форуме «Инвестируй в Новосибирск», сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

В планах, заключение концессионного соглашения на модернизацию 250 остановочных павильонов. Рассматривается два типа остановок: Smart. Light — модель с интерактивным модулем и Smart. Comfort — модель с интерактивным модулем и крытым павильоном.

«Из 250 остановочных павильонов 156 предполагается совместить с объектами дорожного сервиса — павильонами, 94 объекта — без павильонов. Все они будут оснащены интерактивным модулем. Концессия предполагает объём инвестиций более 300 млн рублей», — прокомментировал начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Максим Леоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, первая «умная» остановка с сурдопереводом была открыта в Новосибирске в конце ноября 2019 года.

Умный блок таких остановок включает в себя: «тревожную кнопку 112», бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, систему видеонаблюдения, возможность выхода на сайт мэрии и построения маршрутов, электронное расписание.

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