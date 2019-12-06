Петропавловск-Камчатский, , 04:26 — REGNUM Камчатстат опубликовал данные о росте цен на продукты питания в регионе. Из наблюдений статистиков следует, что цены на продовольственные товары на полуострове растут, в разы опережая инфляцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Статистики исследовали рост цен за период с 2016 по 2019 год. Выяснилось, что за это время цены на колбасу, например, сырокопченую, выросли на 44%, а на минеральную воду — на 45%. Рыба мороженая, которая, казалось бы, с учетом богатейших камчатских путин должна только дешеветь, поднялась в цене на 43%. Безалкогольные напитки подорожали на 38%, творог жирный на 31%, полукопченые колбасы — на 23%, нежирный творог и сметана — на 21−22%. Пшеничный хлеб и варёные колбасы подорожали на 20%, соленая рыба — на 20%. Ржаной хлеб подорожал на 13%, кисломолочные продукты, кроме сметаны, подорожали на 14%.

Инфляция же за исследуемый период в регионе составила 13,8%. Таким образом, рост цен на многие, особенно важные, продукты питания, превзошел инфляцию

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты питания на Камчатке — один из поводов для многих жителей покидать регион. Например, стоимость килограмма огурцов и помидоров начинается с 800 рублей. Грандиозный проект, анонсированный компанией российского миллиардера Виктора Вексельберга по строительству тепличного комплекса, призванный обеспечить жителей свежими недорогими овощами, так и не состоялся. После того, как власти за счёт бюджета построили к площадке предполагаемого комплекса дорогу и провели электричество, компания Вексельберга «Ренова» заявила о том, что отказывается от проекта. Деньги в бюджет, израсходованные на обустройство площадки, никто не вернул. Чтобы выжить, камчатцы набирают кредиты. По данным Банка России на август 2019 года, жители региона накопили 3,6 млрд «плохих» долгов перед банками — это кредиты, которые люди не могут обслуживать. В 2018 году приставы Камчатки возбудили 230 тыс. исполнительных производств. Таким образом, каждый 14-й житель региона имеет долги, которые не может погасить без вмешательства приставов.