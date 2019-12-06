Вена, 6 декабря 2019, 07:55 — REGNUM Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что между членами ОПЕК достигнута договоренность о снижении добычи нефти. Об этом принц рассказал на пресс-конференции по итогам встречи министров ОПЕК в Вене.
По его словам, встреча прошла успешно, и теперь её результаты обсудят 6 декабря на заседании министров в рамках ОПЕК+.
Мировые цены на нефть не смогли удержать рост, несмотря на заявления ОПЕК+ о сокращении добычи в 2020 году.
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